Guardiani della Galassia 3, una clip mostra Star Lord e Gamora

Mentre cresce l'hype in tutto il mondo per Guardiani della Galassia Vol. 3, Marvel ha condiviso una nuova clip che mostra Peter Quill, interpretato ancora una volta da Chris Pratt che racconta a Gamora, Zoe Saldana, quanto gli sia mancata e che desidera stabilire una connessione con lei. Sfortunatamente per lui, Gamora respinge l'idea chiamandolo anche erroneamente "Quinn". Il resto della scena è più comico, con Drax e Mantis che discutono su quali bottoni colorati presenti sulle loro tute spaziali aprano canali di comunicazione privati.

Guardiani della Galassia Vol. 3 capitolo conclusivo Guardiani della Galassia Vol. 3 chiuderà l’avventura di James Gunn alla Marvel e quella di Star Lord e i suoi compagni di viaggio intergalattico. Con il primo film molti fan scambiarono le colorate tute spaziali per un riferimento al popolare videogioco Among Us, ma lo sceneggiatore regista James Gunn smentì rapidamente, rivelando che le tute spaziali sono in realtà un riferimento al film di fantascienza del 1968 di Stanley Kubrick, 2001: Odissea nello spazio. Gunn condivise persino una foto delle tute spaziali rosse, gialle e blu del cult per impedire ad altri fan di fare il confronto. approfondimento Guardiani della Galassia Vol. 3, pubblicato un nuovo spot del film

Guardiani della Galassia Vol. 3: la trama del film Guardiani della Galassia Vol. 3 segue l'amata banda di eroi mentre le loro vite vengono sconvolte dagli echi del turbolento passato di Rocket. Star-Lord, ancora sconvolto dalla perdita di Gamora in Infinity War, deve imbarcarsi con il resto dei Guardiani in una pericolosa missione per salvare la vita di Rocket. Pratt, Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, Vin Diesel, Maria Bakalova, Sean Gunn e Bradley Cooper interpretano i personaggi principali con Will Poulter, Elizabeth Debicki, Sylvester Stallone, Chukwudi Iwuji, Michael Rosenbaum e Daniela Melchior. GUARDA ANCHE Tutti i video su cinema e film

Guardiani della Galassia Vol. 3, Nico Santos nel cast Da Chirs Pratt e Zoe Saldana a Bradley Cooper e Dave Bautista, Deadline ha ora annunciato anche la presenza di Nico Santos nel cast di Guardiani della Galassia Vol. 3 Chris Pratt è pronto a tornare nei panni di Starlord, protagonista confermatissimo di I Guardiani della Galassia 3 Deadline ha annunciato in esclusiva la presenza di Nico Santos Nel cast ritornerà Zoe Soldana che sarà ancora Gamora

I Guardiani sono pronti a conquistare il box office Guardiani della Galassia Vol. 3 sta attualmente cercando di essere il secondo film Marvel del 2023 ad aprire a oltre 100 milioni di dollari a livello nazionale. Dopo Ant-Man and the Wasp che ha raggiunto 106,1 milioni di dollari nel weekend di apertura, gli analisti prevedono che questo trequel possa guadagnare fino a 130 milioni nel suo primo weekend nelle sale. Sebbene quel numero sia inferiore all'apertura del secondo capitolo del 2017, è davanti a Guardiani della Galassia del 2014, che raggiunse i 94,3 milioni di dollari negli Stati Uniti.