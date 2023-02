2001 Odissea Nello Spazio torna al cinema per una riedizione 4K

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Non ci si può considerare veri cinefili se non si è visto almeno una volta 2001: Odissea nello Spazio, e se, per motivi anagrafici, non avete vissuto mai l’esperienza di vederlo al cinema, questa può essere l’occasione giusta. Dal 13 e 15 febbraio, prima o dopo aver festeggiato San Valentino con Titanic in 3D, potete passare alla fantascienza gustando sul grande schermo il cult di Stanley Kubrick in una versione restaurata in 4K nientemeno che da Christopher Nolan.