James Gunn e Peter Safran annunciano le novità del DC Universe

"La sceneggiatura è sempre la regina. Questo è tutto ciò che conta per noi" ha detto James Gunn , co-CEO di DC Studios, annunciando con Peter Safran una nuova lista di film e serie tv che faranno parte dei prossimi 8-10 anni di fumetti Warner Bros. Già da tempo le decisioni del nuovo arrivato in casa Dc Comics sono sotto i riflettori, ma finalmente ora esiste una schedule ben precisa, con date di uscita e qualche dettaglio sui vari titoli che andranno in produzione nei prossimi mesi.

L’idea di Gunn per il futuro Dc

"Una delle cose che è molto importante per me in tutti questi film e serie tv è che la visione del regista, degli sceneggiatori e di tutti i creatori è unica" ha detto Gunn. Il regista ha notato che mentre i progetti avranno toni diversi, tutti confluiranno in una storia più ampia. Rimangono in programma per il 2023 le uscite al cinema di Shazam! Furia degli dei, The Flash, Blue Beetle e Aquaman e il regno perduto.