David Zaslav, presidente e amministratore delegato di Warner Bros. Discovery, ha nominato James Gunn e Peter Safran co-presidenti e co-amministratori delegati di DC Studios, la nuova divisione della casa di produzione statunitense che rimpiazzerà la DC Films, in precedenza guidata da Walter Hamada. Gunn e Safran, che entreranno in carica l'1 novembre, supervisioneranno le produzioni cinematografiche, televisive e d'animazione della DC Studios, faranno rapporto a Zaslav e lavoreranno in sinergia con Mike De Luca e Pam Abdy, co-presidenti e amministratori delegati della Warner Bros. Film Group. Entrambi continueranno inoltre a lavorare su altri progetti al di fuori di DC. "Siamo onorati di essere gli amministratori di questi personaggi di DC che amiamo da quando eravamo bambini" hanno dichiarato Gunn e Safran. "Non vediamo l'ora di collaborare con gli scrittori, i registi e gli attori più talentuosi del mondo per creare un universo integrato e multistrato che consenta ancora l'espressione individuale degli artisti coinvolti. Il nostro impegno per Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Harley Quinn, e il resto della scuderia di personaggi DC è eguagliato soltanto dalla nostra dedizione alla meraviglia della possibilità umana che questi personaggi rappresentano. Siamo entusiasti di rinvigorire l'esperienza teatrale in tutto il mondo mentre raccontiamo alcune delle storie più grandi, più belle e più grandiose mai raccontate. Siamo soprattutto entusiasti di fare tutto questo con Mike, Pam, Casey, Channing, e l'intera squadra di Warner Bros. Discovery, e siamo grati a David Zaslav, di cui condividiamo l'audace visione per il futuro del franchise e che ci offre questa opportunità irripetibile. Soprattutto, non vediamo l'ora di portarvi tutti dentro la storia dell'Universo DC".

CHI SONO JAMES GUNN E PETER SAFRAN approfondimento Batgirl è stato cancellato, la decisione di Warner Bros James Gunn, che nella nuova veste di co-presidente e co-amministratore delegato di DC Studios ricoprirà un ruolo più creativo, è un veterano degli adattamenti cinematografici dei fumetti. Il regista, sceneggiatore e produttore statunitense ha infatti diretto la trilogia Marvel Guardiani della Galassia, scritto e diretto The Suicide Squad – Missione suicida per la DC e creato per HBO Max la relativa serie televisiva spin-off Peacemaker. Anche Peter Safran, che si occuperà invece dell'ambito finanziario, ha prodotto diversi film per la DC, tra i quali Aquaman e il suo sequel Shazam!, mentre la sua casa di produzione, The Safran Company, ha recentemente rinnovato un accordo di produzione con la Warner Bros. “DC possiede alcuni tra i più divertenti, potenti e iconici personaggi di tutto il mondo e io sono entusiasta che i talenti unici e complementari di James e Peter si uniscano alla nostra squadra di livello mondiale e supervisionino la direzione creativa dello storico DC Universe” ha commentato David Zaslav. “La loro decennale esperienza nel cinema, gli stretti legami con la comunità creativa, e la comprovata esperienza che entusiasmano i fan dei supereroi in tutto il mondo li rendono particolarmente qualificati per sviluppare una strategia a lungo termine attraverso film, TV e animazione, e per accompagnare questo iconico franchise al livello superiore di narrazione creativa”.

UN FUTURO INNOVATIVO approfondimento Incontro tra James Gunn e Francis Ford Coppola per parlare di cinema La Warner Bros. di Zaslav abbandona quindi il modello Marvel, forgiato sotto la dirigenza unica di Kevin Feige, per emulare il modello Pixar, fondato sui ruoli esecutivi di produttori e registi, una novità nell’universo dei live-action. “Non potremmo essere più entusiasti per il fatto che James Gunn e Peter Safran si uniscano alla squadra e assumano la guida dell’Universo DC” hanno dichiarato De Luca e Abdy. “James è uno straordinario regista e storyteller e Peter è un produttore estremamente di successo e prolifico e vederli entrambi impegnati a lavorare insieme per forgiare questa nuova era per la DC è letteralmente un sogno che si avvera. Condividiamo tutti una sensibilità e una passione molto simili per questo universo e le stelle non avrebbero potuto allinearsi meglio. Non vediamo l’ora di iniziare, approfondire e collaborare con queste menti creative senza eguali”.