Viola Davis in trattative per la serie spinoff di Peacemaker

L’attrice Viola Davis, secondo una fonte di Deadline, tornerà presto sul piccolo schermo nel ruolo di Amanda Waller, in una serie spinoff su cui HBO Max starebbe già lavorando. Non sono ancora noti i dettagli sulla trama, ma la storia potrebbe ripartire proprio dal finale della serie spinoff di The Suicide Squad, Peacemaker , che nel frattempo è stata rinnovata per una seconda stagione.

Come anticipato, non abbiamo ancora molte informazioni sulla nuova serie tv di HBO Max. Nei mesi scorsi, però, il produttore esecutivo James Gunn aveva dichiarato che la seconda serie spinoff di The Suicide Squad sarebbe stata sì collegata all’Universo DC, ma in una veste meno comica di Peacemaker. In effetti, il personaggio interpretato da Viola Davis, Amanda Walker, è sempre apparsa più come un villain che come un personaggio eroico. Nella nuova serie spinoff potrebbe tornare anche la figlia della Waller, Leota Adebayo (Danielle Brooks), che è apparsa nella prima stagione di Peacemaker.

Il finale di stagione di Peacemaker e il rinnovo per una seconda stagione

approfondimento

Peacemaker, la serie con John Cena rinnovata per la stagione 2

In attesa di poter scoprire qualche dettaglio in più sulla nuova serie spinoff, sappiamo già che Peacemaker è stata rinnovata per una seconda stagione. Nel finale della prima stagione la figlia della Waller, la spia Leota Adebayo, denuncia pubblicamente sua madre per il suo lavoro con la Task Force X, cioè la Suicide Squad. La Davis è apparsa in vari cameo nel primo e nell’ultimo episodio della prima stagione.

L’ultima puntata ha registrato il 44% di aumento dell’audience rispetto alla prima, convincendo dunque la HBO Max a produrre una seconda parte.

Viola Davis, una star del nuovo millennio

L’attrice Viola Davis è una delle attrici più acclamate e ricercate degli ultimi tempi, dopo aver vinto un Oscar, nel 2017, per il suo ruolo da attrice non protagonista in Fences, e un Emmy Award per il suo ruolo in Le regole del delitto perfetto. L’interprete è anche la protagonista di The First Lady, serie tv in cui veste i panni di Michelle Obama. Oltre a essere apparsa in due cameo nella prima stagione di Peacemaker, la Davis ha prestato il suo volto alla temibile Amanda Waller in entrambi i film della Suicide Squad.