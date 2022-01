Peacemaker, i titoli di testa della serie HBO Max. VIDEO

La sigla della serie che ha debuttato in America il 13 gennaio ha fatto impazzire il fandom DC, che non si aspettava certo di vedere John Cena ballare una coreografia su un brano di glam metal norvegese Condividi

Era una delle serie più attese di inizio anno e a quanto pare Peacemaker non ha deluso fan e addetti ai lavori. Lo show di HBO Max, scritto, diretto e prodotto da James Gunn, con John Cena nel cast, ha mandato in visibilio il fandom DC registrando reazioni entusiastiche fin dai titoli di testa.

Una canzone glam metal norvegese vedi anche Peacemaker, trailer Red Band (senza censure) della serie con John Cena Sì, i titoli di testa, che potete vedere nel video qui sotto, sono qualcosa di straordinario (nel vero senso della parola). Perché una sigla così probabilmente non l’avevate mai vista, con il cast di una serie intento a interpretare una coreografia sulle note di una canzone rock. Le coreografie sono di Charissa Barton, il brano è Do You Wanna Taste It, della galm metal band norvegese Wig Wam, per quanto riguarda le doti da ballerini degli attori (e in particolar modo quelle di John Cena), beh, non vi resta che premere play.

JAMES GUNN: "LA SIGLA SEGUIRÀ IL MOOD DELLA SERIE" vedi anche Peacemaker, nuova clip video per la serie con John Cena L’effetto è straniante, soprattutto se relativizzato al contesto di una serie tv che presenta un antieroe come Peacemaker, un criminale che ha come obiettivo quello di portare la pace nel mondo e come strumento la violenza più estrema. Gunn, però, ha avvertito i fan nel podcast Podly: “Una delle cose divertenti è che, quando vedrete gli episodi, i titoli di testa hanno un ruolo diverso in ognuno di loro. So che è possibile saltarli, ma spero che la gente non lo faccia perché hanno un ruolo fondamentale in ogni episodio. Raccontano sempre una storia diversa. Vedrete che la trama della serie diventerà più cupa, più profonda, più triste… e il balletto diventerà più serio e triste, e meno divertente. Guardatela in questo modo”.

PEACEMAKER, IL CAST vedi anche Peacemaker, il teaser ufficiale dedicato alla serie TV Spinoff di The Suicide Squad: Missione Suicida dedicato al personaggio interpretato da John Cena, Peacemaker è una serie in otto episodi tutti scritti da James Gunn, che ha diretto alcune puntate dopo aver rilanciato alla grande il brand Suicide Squad. Nel cast, oltre a John Cena, sono presenti Steve Agee (John Economos), Danielle Brooks (Leota Adebayo), Robert Patrick (Auggie Smith), Jennifer Holland (agente Emilia Harcourt), Chris Conrad (The Vigilante/Adrian Chase), Chukwudi Iwuji (Clemson Murn), Lochlyn Munro (Larry Fitzgibbon), Annie Chang (Detective Sophie Song), Christopher Heyerdahl (Captain Locke), Adds Nhut Le (Judomaster).