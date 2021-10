Peacemaker, il teaser ufficiale dedicato alla serie TV

La serie sequel di “Suicide Squad” (2021)

approfondimento

Peacemaker, la prima clip della serie TV con protagonista John Cena

“Un nuovo team e una nuova missione. Tutto in nome della pace”, così HBO Max ha presentato “Peacemaker”, il nuovo prodotto per il piccolo schermo con John Cena che si annuncia imperdibile per gli spettatori che hanno amato “Suicide Squad - Missione suicida”. Le immagini del teaser trailer, poco meno di tre minuti di girato, anticipano l'atmosfera di questa action comedy dedicata al supereroe che ha debuttato in “Suicide Squad”. Il prodotto, che dall'anteprima si classifica come assolutamente divertente e in cui non mancheranno scene d'azione e battute esplicite, è evidentemente pensato per un pubblico adulto, visto i riferimenti e il contenuto dei dialoghi. Peacemaker è determinato a portare la pace a tutti i costi, poco importa se nel corso dei suoi interventi ci saranno degli omicidi da compiere. Il supereroe, che fa il suo debutto sullo schermo nel film di James Gunn, torna in questa serie in cui è protagonista di nuove avventure dopo la conferma di essere ancora in vita nell'ultima scena di “Suicide Squad” - dopo i titoli di coda, il personaggio interpretato da John cena appare in ospedale, malconcio ma vivo.

La nuova serie, che si inquadra come un sequel del film del 2021, sarà composta da otto puntate. Tutte le anticipazioni e il teaser sono state discusse all'interno di un panel cui hanno partecipato i creatori dello show nell'ambito del DC FanDome 2021.