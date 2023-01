DC Studios, James Gunn è a lavoro su una nuova serie TV

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



James Gunn è a lavoro su una nuova serie TV, come è stato annunciato dallo stesso diretto interessato.

Il nuovo DC Universe includerà una serie televisiva che finora non era stata ancora presentata ufficialmente, scritta dal regista e co-capo dei DC Studios James Gunn. L’ha rivelato Gunn stesso, scrivendolo giovedì scorso su Twitter.

La sera di giovedì 5 gennaio, Gunn si è rivolto a Twitter per riassumere una giornata apparentemente impegnativa, dato che ha scritto: “La mia giornata: ho scritto 1/3 di un programma televisivo DC senza preavviso (emoji con lo smile); […] e ho tenuto due grandi riunioni dei DC Studios”.



Prima di essere incaricato come capo dei DC Studios assieme a Peter Safran (incarico giunto per lui lo scorso novembre) e oltre al suo lavoro per la Marvel, i credits DC di James Gunn includevanp la scrittura e la regia di The Suicide Squad del 2021 e la sua propaggine HBO Max, Peacemaker (trasmesso in streaming a gennaio/febbraio 2022).

Quasi un anno fa Gunn ha dichiarato in occasione di un’intervista al podcast Hero Nation di Deadline: "Stiamo lavorando a qualcos’altro ora, un altro programma televisivo collegato a quell'universo [di The Suicide Squad]”. A quel tempo, però, si è trattenuto dal lasciarsi sfuggire dettagli o spoiler vari.



Sarebbe quindi da supporre che questo progetto di cui ha recentemente twittato non sia quello "non annunciato" di allora? Chissà…