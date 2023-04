Superman: Legacy, James Gunn svela le caratteristiche del protagonista

IL FUTURO DEL SUPEREROE

Lo scorso dicembre Gunn ha annunciato la scrittura di Superman: Legacy, a marzo ha svelato di essere il regista della pellicola e recentemente ha confermato che costumi, scenografie e molto altro saranno presto disponibili. Il reboot racconterà “la storia del viaggio di Superman per riconciliare la sua eredità kryptoniana e la sua educazione umana come Clark Kent di Smallville, in Kansas. Il protagonista incarna la verità, la giustizia e l’atteggiamento americano, guidato dalla gentilezza umana in un mondo che concepisce la gentilezza come antiquata”. Tra i protagonisti di Guardiani della Galassia Vol. 3 presenti all'anteprima mondiale Pom Klementieff, che interpreta Mantis, ha dichiarato di aver discusso con il regista su un eventuale ruolo nell’universo DC: “Abbiamo avuto conversazioni e stiamo già facendo piani. Ma niente è confermato per ora”. L’attrice ha già messo gli occhi su un personaggio del quale, però, non può rivelare l'identità. Will Poulter, invece, non ha mai pensato di fare provini per il ruolo di Superman. “Non fino a poco fa” ha scherzato.