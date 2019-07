I migliori film di Will Poulter

Will Poulter è un attore britannico, nato a Londra il 28 gennaio 1993. Appassionato di calcio, sognava di poter diventare un giocatore professionista. Le cose sono però radicalmente cambiate a 14 anni, quando si è avvicinato al mondo della recitazione. Segue un corso di teatro, che lo aiuta a combattere la disprassia e la dislessia. Nel 2008 ha mosso i suoi primi passi tra televisione e cinema, prendendo parte a un episodio di Comedy Lab e recitando in Son of Rambow. Svariati i ruoli sul grande schermo che lo hanno reso noto al pubblico, da Le cronache di Narnia a Maze Runner, conquistando nel 2014 il premio BAFTA come Astro Nascente dell’anno. È attualmente al cinema con l’horror Midsommar, ed ecco i suoi migliori film:

Le cronache di Narnia – Il viaggio del veliero

Come ti spaccio la famiglia

Maze Runner – Il labirinto / Maze Runner – La rivelazione

Revenant – Redivivo

Le cronache di Narnia – Il viaggio del veliero, 2010

Nuovo capitolo dell’amata saga fantasy, che vede Edmund e Lucy Pevensie risucchiati dal dipinto di un veliero, che li porta sull’imbarcazione. Al loro fianco vi sono il cugino Eustachio, il topolino Reepicheep e Caspian, ormai divenuto re. Dovranno riuscire a portare a termine la propria missione, visitando una fontana magica, in grado di tramutare qualsiasi cosa in oro. Sul loro cammino per salvare Narnia vi saranno però creature magiche e numerosi nemici, per poi riuscire a ritrovare Aslan, il grande leone.

Come ti spaccio la famiglia, 2013

David Burke è uno spacciatore di marijuana con dei principi. Non vende ai ragazzi, ma proprio questi lo derubano, mentre lui tenta di aiutarli. Resta così senza merce e soldi, in debito con il proprio fornitore. David deve così passare allo spaccio di sostanze ben più pesanti, al fine di salvarsi la pelle. Si ritrova così a prendere parte a un’operazione di Brad, il fornitore, gestendo un carico in arrivo dal Messico. Coinvolge nell’operazione i suoi vicini, la spogliarellista Rose (Jennifer Aniston), uno dei suoi clienti, Kenny e l’astuta teenager Casey. Dovranno fingersi una famiglia per superare il confine.

Maze Runner – Il labirinto / Maze Runner – La rivelazione, 2014-2018

Maze Runner – Il labirinto è il primo film della saga, con Thomas che si ritrova di colpo tra dei ragazzi che lo accolgono nella cosiddetta Radura. Si tratta di uno spazio enorme, circondato da mura in cemento. Thomas non ricorda nulla e tenta di capire dove si trovi. Nessuno sa come siano arrivati lì ma ogni 30 giorni l’ascensore si apre e fa accedere una nuova persona. Tutti hanno un ruolo da svolgere ma c’è qualcosa sepolto tra i ricordi del protagonista che lo porterà a indagare tra i misteri del Labirinto.

Maze Runner – La rivelazione è il terzo capitolo della saga, nel quale Thomas e i suoi compagni uniscono le forze con i ribelli del “Braccio Destro”. L’obiettivo primario è salvare Minho, loro amico rapito durante il confronto con le truppe del WCKD. Thomas intende trovare una cura al virus mortale che ha colpito la Terra, ma la ricerca metterà a dura prova tutti i suoi compagni, con legami risultanti sempre più fragili, come quello di Thomas e l’enigmatica Teresa.

Revenant – Redivivo, 2015

Liberamente ispirato a eventi reale, Revenant è il film che consegna finalmente il Premio Oscar tra le mani di Leonardo DiCaprio. Un gruppo di uomini è costretto a lasciare il territorio del Nord Dakota dopo l’attacco di un gruppo di indigeni. In molti sono morti e i sopravvissuti sono nelle mani dell’esploratore Hugh Glass. Questi dovrà portarli in salvo ma le sue scelte, dettate dall’emergenza, lo portano allo scontro con John Fitzgerald. Questi lo lascia al suo destino dopo l’attacco di un orso, ed è proprio qui che si cela lo spirito del film. Un viaggio verso la sopravvivenza e la vendetta.