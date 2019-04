Jennifer Aniston: la carriera e i migliori film

Fin dai tempi di “Friends”, Jennifer Aniston ha sempre attirato le attenzioni di Hollywood. L’attrice, che ha compiuto 50 anni l’11 febbraio, ha iniziato il suo corso di recitazione presso la New York School of Performing Arts. Dopo alcune apparizioni televisive e teatrali, Jennifer Aniston ottiene quello che è a tutti gli effetti il ruolo più importante della sua carriera nella sitcom “Friends”. Una delle serie televisive più importanti nella storia con ben 10 stagioni, lancia Jennifer Aniston in una lunga carriera cinematografica di successo. Il ruolo di Rachel Green diventa cruciale per l’attrice che grazie alla sitcom ottiene numerose parti in film di grande successo, veri e propri blockbuster che l’hanno resa una delle attrici più apprezzate e stimate al mondo.

Da "The Good Girl" a "Come ammazzare il capo...e vivere felici"

Tra le sue migliori interpretazioni non può mancare il ruolo di Justine Last nel film “The Good Girl”. Jennifer Aniston interpreta una donna sposata che vuole cambiare la sua vita. Suo marito trascorre tutto il giorno a fumare erba e lei inizia una relazione con un giovane di nome Holden, interpretato da Jake Gyllenhaal. Si tratta del primo film che vede Jennifer Aniston interpretare un ruolo non comico dopo i fasti di Friends. Tre anni dopo, nel 2005, l’attrice interpreta Lucinda Harris in “Derailed” per la regia di Mikael Håfström. La Aniston ha il ruolo di una donna misteriosa che cattura l'attenzione di un bell'uomo di nome Charles. La trama si infittisce quando la donna subisce uno stupro e la coppia deve affrontare le richieste del ladro che vuole soldi per il suo silenzio. Un thriller pieno di suspense, inusuale per le qualità di Jennifer Aniston. Nel 2011 l’attrice interpreta quello che è il ruolo comico più stravagante della sua carriera. In “Come ammazzare il capo... e vivere felici”, Jennifer Aniston è una dentista folle, la dottoressa Julia Harris, che cerca di ricattare il suo assistente per fare sesso con lei. Un ruolo di grande successo che è stato interpretato nuovamente nel sequel del 2014.

La nomination ai Golden Globe con "Cake"

Tra i film più interessanti della carriera c’è “Rock Star” di Stephen Herek con Mark Wahlberg. Jennifer Aniston interpreta Emily Poule, la fidanzata della rock star Chris Cole. Anche se rappresenta un piccolo ruolo, l’attrice lascia il segno e conquista il pubblico. “...e alla fine arriva Polly”, film del 2004, rappresenta un’altra pellicola fondamentale nella carriera di Jennifer Aniston. Ruben scopre la sua nuova moglie con un istruttore subacqueo durante il viaggio di nozze. Tornando a casa, incontra la sua vecchia compagna di classe, Polly, e inizia una relazione. Solo un piccolo problema: Ruben è un operatore di gestione del rischio e Polly è un rischio per il quale non è preparato. Ovviamente Polly è interpretata da Jennifer Aniston, un ruolo perfetto e nelle sue corde. L’unico film che ha permesso all’attrice di ricevere una nomination ai Golden Globe è “Cake” del 2014. Il film è stato presentato al Toronto International Film Festival e per la prima volta Jennifer Aniston recita senza trucco. Non è stato un successo al botteghino anche per la piccolissima distribuzione, ma è sicuramente il ruolo più coraggioso interpretato dall’attrice. Il personaggio di Claire Simmons, un avvocato di successo, mette in mostra le straordinarie doti di Jennifer Aniston. La donna ha subito un incidente che l'ha costretta a vivere con i dolori delle sue cicatrici e ad assumere continuamente antidolorifici. Un ruolo profondo e per niente banale che valorizza ulteriormente la carriera della ragazza di Los Angeles.