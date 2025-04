Dazi Usa, Confindustria: "Rischio crisi strutturale per l’industria"

Industria italiana a rischio crisi strutturale a causa della debolezza degli ultimi mesi e dell’incertezza legata ai dazi. Questo è l’allarme lanciato dal Centro studi di Confindustria preoccupato per il deterioramento del clima di fiducia e per l'andamento degli investimenti. Il Csc ha sottolineato come a febbraio la produzione sia calata dello 0,9%, dopo il rimbalzo a gennaio pari a +2,5%. Dopo cinque trimestri in calo la variazione acquisita nel primo trimestre è positiva dello 0,4%. Ma l'indice Rtt (Real time turnover) indica un calo profondo del fatturato a febbraio, il Pmi segnala ancora flessione a marzo (46,6 da 47,4) e la fiducia peggiora.