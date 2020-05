Papa Francesco ai fedeli in piazza dopo tre mesi: "Un piacere tornare"

"Cari fratelli e sorelle, buon giorno! Oggi che la piazza è aperta possiamo tornare. È un piacere!". Con questo saluto, Papa Francesco si è rivolto ai fedeli accorsi in piazza San Pietro per la prima volta dopo tre mesi di restrizioni dovute al coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI LIVE – LO SPECIALE). Il Pontefice si è affacciato dalla finestra del Palazzo Apostolico per il Regina Coeli. L'ultima volta che la preghiera domenicale si era svolta con i fedeli in piazza era stato il 1° marzo. I pellegrini presenti, distanziati e con mascherine, hanno salutato il Pontefice con un lungo applauso. “Non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci... in piazza", ha concluso Papa Francesco salutando i fedeli.