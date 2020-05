Coronavirus Lombardia, Zangrillo: “Clinicamente virus non esiste più”

Il direttore del reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano sottolinea: "Circa un mese fa sentivamo epidemiologi temere tra fine mese e inizio giugno una nuova ondata. In realtà dal punto di vista clinico non esiste più”. Risponde a distanza Luca Richeldi, componente del Comitato tecnico scientifico: "Sbagliato dare messaggi fuorvianti che non invitano alla prudenza".

"Clinicamente il nuovo coronavirus non esiste più". Così ha affermato Alberto Zangrillo, direttore del reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano, all'interno del programma 1/2 ora in più. "Circa un mese fa sentivamo epidemiologi temere a fine mese-inizio giugno una nuova ondata e chissà quanti posti di terapia intensiva da occupare. In realtà il virus dal punto di vista clinico non esiste più. Questo lo dice l'università Vita e Salute San Raffaele, lo dice uno studio del direttore dell'Istituto di virologia Clementi, lo dice il professor Silvestri della Emory University di Atlanta".