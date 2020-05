Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Riapriranno da lunedì primo giugno palestre, piscine, circoli culturali e ricreativi in Lombardia. Lo prevede la nuova ordinanza alla firma del presidente della Regione, Attilio Fontana, valida fino al 14 giugno. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

8:14 - Lombardia, dal 15 giugno ok centri estivi, cinema e teatri

In Lombardia è previsto dal 15 giugno l'inizio dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza (dai 3 ai 17 anni), come centri estivi e oratori. Alla stessa stessa data potranno ripartire anche i cinema e le attività di teatri, arene e spettacoli in genere, fatta salva la possibilità di svolgere le prove in assenza di pubblico già a partire dal primo giugno, sempre nel rispetto di quanto previsto delle regole delle "linee guida" interregionali. Questo è quanto prevede la nuova ordinanza alla firma del presidente della Regione, Attilio Fontana.

8:11 - A Lodi riapre il Tempio civico dell'Incoronata

Da questa mattina, a Lodi, riapre il Tempio civico dell'Incoronata, chiesa gioiello ritenuta il maggior monumento artistico della città. Ritorna accessibile al pubblico così come prima dell'emergenza Coronavirus: lunedì dalle 9:30 alle 12:30, da martedì a venerdì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18, mentre sabato e domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Le funzioni religiose riprenderanno, poi, da lunedì primo giugno, nel rispetto delle prescrizioni del governo e della Conferenza Episcopale Italiana. Per garantire l'accesso in sicurezza all'edificio, gli ingressi saranno contingentati. Ai visitatori è, inoltre, raccomandato di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro e mezzo, utilizzare le mascherine o coperture alternative per naso e bocca, utilizzare il gel igienizzante per le mani che sarà messo a disposizione all'ingresso dell'edificio. La partecipazione alle funzioni religiose sarà consentita a un numero massimo di 40 persone che dovranno accomodarsi nei posti a sedere appositamente contrassegnati. Rimane vietato l'accesso a chi presenta sintomi influenzali o respiratori, temperatura corporea pari o superiore a 37 gradi e mezzo, che verrà misurata all'ingresso o a chi è stato in contatto con persone positive al Coronavirus.

8:08 - Da lunedì riaprono palestre e piscine

Riapriranno da lunedì primo giugno palestre, piscine, circoli culturali e ricreativi in Lombardia. Lo prevede la nuova ordinanza alla firma del presidente della Regione, Attilio Fontana, valida fino al 14 giugno. L'attività fisica all'aperto potrà essere eseguita nel rispetto delle misure di distanziamento di due metri previste dal Dpcm vigente. Via libera anche all'accesso nei parchi tematici e di divertimento, oltre che nei parchi faunistici. Tutte queste attività dovranno rispettare le "linee guida" approvate dalla Conferenza delle Regioni.

8:04 - Lombardia, ancora obbligo mascherina all'aperto

In Lombardia resta l'obbligo su tutto il territorio regionale di portare la mascherina o altri indumenti utili a coprire le vie respiratorie anche all'aperto. Lo conferma la nuova ordinanza alla firma del presidente della Regione, Attilio Fontana, valida dal primo al 14 giugno. Resta obbligatoria anche la misurazione della temperatura per il datore di lavoro e per i dipendenti e la stessa misura continua a valere anche per i clienti dei ristoranti. Permane, infine, il blocco delle slot machines nei locali pubblici.