Coronavirus Lombardia, Giuseppe Sala: "Giusto riaprire il 3 giugno"

"La notizia del giorno è la riapertura dei confini regionali dal 3 giugno, a mio parere è una decisione giusta". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel consueto video sulle pagine social commentando la possibilità a partire dal 3 giugno per tutti di spostarsi tra le Regioni. "Nessuno di noi sa come evolverà la pandemia e bisognerà essere molto attenti e pronti a ogni situazione, ma adesso è il momento di ridare ossigeno al lavoro - ha aggiunto -. Vi ricordo che in Lombardia è obbligatorio l'uso della mascherina fino al 14 giugno". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA)

"Ordinanza no alcol asporto dà risultati"

Inoltre, nei giorni scorsi il sindaco ha emesso un'ordinanza per vietare l'asporto di alcolici e super alcolici nei locali dalle 19 in poi. "Io confermo i motivi per cui l'abbiamo fatta, vedo che qualche risultato lo sta portando. Ieri sera avendo sentito le forze di polizia la situazione è stata buona, invito tutti a rispettare le regole e vediamo cosa succederà in questo lungo weekend. Disponibilissimo poi a tornare sui miei passi".

"Da lunedì al via piscine prenotate online"

Infine, da lunedì anche a Milano riapriranno le piscine. Il primo cittadino ha invitato i cittadini "ad andare sul sito di Milanosport", la società del Comune che le gestisce, "per vedere le regole con cui si potrà accedere, ma soprattutto potrete comprare in anticipo i biglietti".