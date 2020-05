Coronavirus, il bollettino della protezione civile del 30 maggio

I decessi totali sono 33.340. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 25 in meno rispetto a ieri e il totale scende a 450. Nelle ultime 24 ore sono guarite 2.789 persone: in tutto i guariti sono 155.633. Sono 416 i nuovi casi in tutto il Paese, di cui 221 in Lombardia. Nell'ultimo giorno sono stati eseguiti 69.342 tamponi

In Italia le persone complessivamente risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 232.664. Le vittime, in totale, sono 33.340, con 111 decessi in più nelle ultime 24 ore. Il totale dei positivi registra un incremento di 416 pazienti, di cui 221 in Lombardia. Le persone attualmente positive sono 43.691 (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA: GRAFICI E MAPPE). Lo riportano i dati del bollettino quotidiano della Protezione Civile sulla diffusione del contagio.