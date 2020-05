Leonardo DiCaprio, Diego Armando Maradona, Rocco Siffredi: in un locale milanese è possibile mangiare accanto a personaggi famosi. Non in carne e ossa, però: il proprietario ha pensato di usare i pannelli con le fattezze dei vip come divisori sui posti che devono rimanere vuoti per rispettare le regole di sicurezza contro la diffusione del virus