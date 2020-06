Turismo su due ruote, 12 piste ciclabili da provare in Europa. FOTO

Non solo treni e aerei: anche la bicicletta può diventare un mezzo per viaggiare, coniugando l’attività fisica con la scoperta di nuove città e paesaggi naturali. In Europa sono soprattutto i Paesi del Centro-Nord ad avere una tradizione di cicloturismo, con centinaia di chilometri di percorsi. Ma anche in Italia o in Spagna le alternative non mancano. Ecco qualche suggerimento in occasione della Giornata mondiale della bicicletta, che si celebra il 3 giugno