Coronavirus Italia, la fase 2 delle città riparte da piste ciclabili

Per facilitare la transizione, nel Decreto Maggio sono previsti incentivi per la mobilità dolce al fine di evitare di congestionare il traffico nei centri urbani: in programma dal ministero dell'Ambiente lo stanziamento di 125 milioni di euro come bonus per l'acquisto di biciclette

Milano, da Comune app per trovare negozi di quartiere con consegna a domicilio