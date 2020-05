Coronavirus Milano, dal Comune app per trovare negozi con delivery

Il Comune di Milano ha messo a punto un’app per conoscere i negozi di quartiere che effettuano consegne a domicilio: l’applicazione, chiamata appunto 'Spesa a domicilio', è disponibile da oggi gratuitamente negli store Apple e Android. Lo strumento geolocalizza gli esercizi commerciali che hanno aderito all'iniziativa del Comune di Milano, promossa dall'assessorato alle Politiche per il lavoro, Commercio e Attività produttive. Attualmente ne fanno parte 826 negozi, visibili anche su una piattaforma online già visualizzata oltre 210 mila volte. (LA DIRETTA - LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN LOMBARDIA)

Le parole degli assessori alla Trasformazione digitale e al Commercio

"Portiamo la piattaforma per la spesa a domicilio sugli smartphone dei milanesi - hanno commentato gli assessori Roberta Cocco (Trasformazione digitale e Servizi civici) e Cristina Tajani (Commercio e Attività produttive) -. Un'altra innovazione digitale per mettere in contatto commercianti e cittadini e sostenerli nella gestione della vita quotidiana in questo periodo di emergenza sanitaria".