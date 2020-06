Coronavirus, Austria verso riapertura Italia con differenze regionali

Il ministro degli Esteri Alexander Schallenberg ha confermato il dietrofront sulla chiusura del confine. Via libera dal 16 giugno, ma con delle differenziazioni in base alle zone: "Si tratterebbe di un invito a evitare l'una oppure l'altra regione. Non parliamo di controlli, ma di autoresponsabilità. Un avviso di viaggio non è un divieto"

Dopo la Grecia, anche l’Austria fa dietrofront sulla chiusura del confine con l’Italia. Il ministro degli Esteri Alexander Schallenberg ha confermato a Rai Suedtirol la riapertura della frontiera con il nostro Paese dal 16 giugno, non escludendo però una "differenziazione regionale" per le zone ancora colpite dal coronavirus. Vienna ha dato l’ok anche alla libera circolazione verso Croazia e Grecia, mentre resta ancora in vigore lo stop ai viaggi verso la Svezia (CORONAVIRUS: GLI AGGIORNAMENTI LIVE)

Il ministro: “Un avviso di viaggio non è un divieto” approfondimento Coronavirus, da lunedì Grecia riapre i confini con Italia per turismo Schallenberg, parlando della possibile differenziazione regionale, ha spiegato: "Un avviso di viaggio non è un divieto, ma un appello al buonsenso". "Si tratterebbe - ha aggiunto - di un invito a evitare l'una oppure l'altra regione. Non parliamo di controlli, ma di autoresponsabilità". "L'obiettivo - ha concluso - resta la libera circolazione".