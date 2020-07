Coronavirus, nuovo record negli Usa: 50mila casi in un giorno

Sono quasi 53mila i nuovi contagi registrati negli Stati Uniti in 24 ore, mentre le vittime hanno superato quota 128mila. Resta grave la situazione nel Paese sudamericano, con 60mila morti in un solo giorno. In Australia è attivo, in alcuni quartieri di Melbourne, un nuovo lockdown di un mese

Secondo i dati aggiornati della Johns Hopkins University sono oltre 10 milioni e 700mila i casi di coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE) in tutto il mondo. Non si ferma la corsa della pandemia degli Stati Uniti, che hanno toccato un nuovo record: per la prima volta superati 50mila nuovi contagi in 24 ore, per la precisione 52.982. Negli Usa il totale dei casi è arrivato a quasi 2 milioni e 700mila, mentre le vittime sono arrivate a 128mila. In Brasile non si arresta la pandemia: oltre 60mila i morti in un giorno, e la curva continua quotidianamente a crescere. In Australia in vigore per tutto il mese di luglio un nuovo lockdown in alcuni quartieri di Melbourne, dopo la crescita dei casi nello stato di Victoria.