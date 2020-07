La ministra per le Pari opportunità e la Famiglia ha spiegato che la misura prevede “un assegno per ciascun figlio dalla nascita ai 21 anni di età”, con una “maggiorazione dal terzo figlio”. In caso di figli disabili, l’assegno “sarà esteso per tutto l'arco della vita”. Il provvedimento fa parte del Family act, arrivato alla Camera. “Spero in un'approvazione parlamentare entro l'estate e che tutto sia pronto per gennaio 2021”