Tv, libri, musica: come sono cambiate le abitudini durante la pandemia

Cresciuti enormemente i consumi televisivi durante il lockdown, così come sono aumentati la lettura dei libri e l’ascolto della musica. Grande successo per il digitale mentre si rivelano poco attrattive le visite virtuali dei musei e dei siti archeologici. Dall’indagine di Impresa Cultura Italia-Confcommercio emerge inoltre come gli italiani siano disposti a pagare fino al 50% in più per assistere a eventi culturali dal vivo. FOTO