Coronavirus, il bollettino dell'1 luglio

I decessi totali sono 34.788. Il numero dei positivi dall'inizio dell'epidemia, compresi morti e guariti, registra un incremento di 187. I guariti, in totale, sono 190.717, 469 in più di ieri

In Italia le persone complessivamente risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 240.760. Le vittime, in totale, sono 34.788, con 25 decessi nelle ultime 24 ore. Il totale dei positivi, compresi morti e guariti, registra un incremento di 187 casi. Lo riportano i dati del bollettino quotidiano diffusi dal ministero della Salute (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE).

Guariti e tamponi approfondimento Coronavirus, la situazione in Italia: grafici e mappe Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 469 per un totale di 190.717. Sono 87 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, cioè 6 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi sono 1.025. Sono invece 14.143 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi sono finora 5.445.476, in aumento di 55.366 rispetto a ieri. I casi testati sono finora 3.293.300, al netto di quanti tamponi abbiano fatto. La Regione Marche ha comunicato il ricalcolo di quattro decessi precedentemente segnalati e che non risultano classificabili come Covid-19 positivi. La Regione Puglia, invece, ha comunicato il seguente ricalcolo: ha eliminato un caso duplicato.

I dati regione per regione Nel dettaglio, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, le persone attualmente positive sono: 9.938 in Lombardia

1.353 in Piemonte

1.002 in Emilia-Romagna

418 in Veneto

323 in Toscana

280 in Liguria

832 nel Lazio

248 nelle Marche

47 nella Provincia autonoma di Trento

189 in Campania

112 in Puglia

56 in Friuli Venezia Giulia

170 in Abruzzo

126 in Sicilia

84 nella Provincia autonoma di Bolzano

10 in Umbria

11 in Sardegna

3 in Valle d’Aosta

26 in Calabria

25 in Molise

2 in Basilicata.

Le vittime Quanto alle vittime, se ne registrano: 16.650 in Lombardia

4.091 in Piemonte

4.264 in Emilia-Romagna

2.022 in Veneto

1.106 in Toscana

1.558 in Liguria

839 in Lazio

987 nelle Marche

405 nella Provincia autonoma di Trento

432 in Campania

545 in Puglia

345 in Friuli Venezia Giulia

464 in Abruzzo

282 in Sicilia

292 nella Provincia autonoma di Bolzano

80 in Umbria

133 in Sardegna

146 in Valle d'Aosta

97 in Calabria

23 in Molise

27 in Basilicata.