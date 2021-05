50 anni di Pensieri e Parole, flusso di coscienza di Battisti e Mogol

approfondimento

50 anni di "Emozioni", il monumento di Mogol e Lucio Battisti

Pensieri e parole era il lato A del decimo 45 giri di Lucio Battisti (sull'altra faccia del disco c'è la meno nota Insieme a te sto bene, bizzarro incontro tra un giovane ingenuo e una prostituta di cui non riesce ad accettare fino in fondo il ruolo e il mestiere: non spiegarmi chi sei perché/vai sempre bene per me). Uscì in un periodo di grazia persino per un genio come Battisti, a metà strada tra Emozioni (che aveva visto la luce il 15 dicembre 1970) e La canzone del sole, che sarebbe sorta a novembre e in breve tempo sarebbe diventata una specie di inno nazionale. Pensieri e parole rappresenta la sintesi hegeliana tra la semplicità quasi adolescenziale della seconda e la cripticità della prima, un fitto e gelido reticolo di sensazioni incomunicabili (“capire tu non puoi”). La canzone è fondata su due melodie distinte che rappresentano appunto “i pensieri e le parole” di due innamorati in un momento decisivo della propria relazione, probabilmente destinata a finire con una separazione, con tutto il pathos e la drammaticità che ne conseguono: cinquant'anni fa, con dibattiti morali e legislativi ancora molto accesi sul divorzio, le separazioni erano viste e vissute in modo molto traumatico, specialmente se ci andavano di mezzo dei bambini (come nella celebre Piange il telefono di Domenico Modugno, 1975, che pigiava a fondo sul pedale dello strappalacrime). È proprio questo il punto di partenza del testo di Mogol, autobiografico come molte altre opere del grande paroliere: in quei mesi Mogol si trovava nel mezzo di una dolorosa separazione causata dall’incomunicabilità che c’era con sua moglie: “c’era l’affetto, ma non riuscivamo più a comunicare”, si legge nell'autobiografia del 1999 curata insieme a Giammario Fontana. Anche il rimanente flusso di coscienza del Battisti “pensante” affonda le radici nell'infanzia, nell'adolescenza e nella gioventù di Mogol, come per esempio il “viaggio in Inghilterra” e l'amore “israelita” citati nella seconda parte del testo. “Questo è un ricordo anche divertente e riguarda un viaggio che ho fatto in Inghilterra per motivi di studio”, rievocò Mogol. “Ero ospite di una famiglia ebraica, il cui capofamiglia mi voleva bene, provava molta tenerezza nei miei confronti fino al punto di portarmi in un loro circolo, facendomi passare per un ebreo. Lì trovai una fidanzata e molti amici. Successivamente, in occasione di una famosa festività ebraica che non conoscevo, tradii le mie vere origini religiose con una domanda sbagliata. Da quel momento mi ritrovai senza amici e senza fidanzata”.