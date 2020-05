Elon Musk papà per la sesta volta: nato il figlio con Grimes

Elon Musk è diventato papà per la sesta volta. Il numero uno di Tesla, colosso delle auto elettriche, ha confermato su twitter la nascita del figlio rispondendo a un fan che gli chiedeva aggiornamenti: “Mamma e bambino stanno bene”.

Sesto figlio per l'imprenditore, primo per la cantante

Musk ha già cinque figli con la prima moglie Justine. Per la cantante canadese Grimes, compagna di Musk da un paio d’anni, si tratta invece del primo figlio. La 32enne e l’imprenditore sudafricano (con cittadinanza canadese naturalizzato statunitense), avevano debuttato come coppia al Met Gala del 2018. Destino ha voluto che il figlio sia nato nel giorno in cui si sarebbe dovuto tenere il Met Gala 2020 (da tradizione il primo lunedì di maggio), rinviato a data da destinarsi a causa dell'emergenza coronavirus (SPECIALE CORONAVIRUS - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). La Grimes (pseudonimo di Claire Elise Boucher) aveva annunciato la gravidanza lo scorso gennaio, con un messaggio criptico sempre sui social.