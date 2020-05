Elon Musk cambia il nome del figlio su richiesta del governo

Dopo aver attirato l’attenzione di tutti i tabloid, il nome del figlio di Elon Musk torna ad essere protagonista. L’imprenditore aveva infatti scelto di chiamarlo X Æ A-12 Musk con tutti che si erano interrogati sul suo significato. Grimes, madre del piccolo, aveva spiegato in un tweet che l’anagramma era composto da ‘x’ la variabile sconosciuta, ‘Æ’ la pronuncia elfica per ‘Ai’ (amore e/o intelligenza artificiale), A-12 il precursore di SR-17 (l’aereo preferito dalla coppia) e inoltre per A la coppia ha voluto rappresentare Arcangelo, la loro canzone preferita. Ora però la stessa cantante 32enne ha rivelato che hanno dovuto cambiare il nome ufficiale del loro bambino per conformarsi alla legge della California. Infatti nello Stato sono proibiti i numeri indo-arabi nei nomi.

Il figlio di Elon Musk cambia nome

La scelta di Grimes ed Elon Musk è stata quella di cambiare il modo di scrivere il nome che ora si chiama ufficialmente X Æ A X-II, utilizzando quindi i numeri romani. La conferma è arrivata su Instagram con la donna che ha anche precisato che la legge prevede il trattino ed è così rimasto nel nome del piccolo. Infatti secondo la legge della California, i nomi delle lettere devono essere scritti sui certificati di nascita "utilizzando le 26 lettere alfabetiche della lingua inglese", ma è possibile includere anche apostrofi e trattini. All'inizio di questo mese Grimes ha condiviso due brevi video del figlio su Instagram. Nella prima clip il piccolo dà uno sguardo ravvicinato per la prima volta alla mano tatuata della madre ed è avvolto in una morbida coperta blu. Circa un'ora dopo, la cantante ha condiviso la seconda breve clip dove appariva sdraiata sul divano insieme al proprio figlio. Come effetto ha utilizzato un popolare filtro che dava l'illusione di avere farfalle rosa che si libravano sulle sue trecce bionde tinte.