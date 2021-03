Carter Reum chiede in moglie Paris Hilton con un anello da 1 milione di dollari, non è la prima volta che l’ereditiera è prossima alla nozze

Paris Hilton è fidanzata e prossima alle nozze. L’ereditiera più famosa al mondo ha ricevuto la fatidica proposta dall’imprenditore Carter Reum il 13 Febbraio.

Tutti i dettagli di questo momento sono stati condivisi dalla socialite, nel suo consueto stile, sui social e in una serie di interviste. Paris e Carter erano partiti alla volta di un'isola tropicale privata con famiglia ed amici al seguito per festeggiare il San Valentino e il compleanno della star. Alla vigilia della festa degli innamorati Carter ha sorpreso l’ereditiera durante una tranquilla passeggiata in riva al mare: "Una tranquilla passeggiata prima di cena sulla spiaggia si è trasformata in molto di più quando Carter si è inginocchiato. Era il tipo di proposta che avevo sempre sognato, seguita da una celebrazione speciale con la famiglia e gli amici intimi", ha raccontato Paris sul suo sito web, condividendo la felice notizia il 17 febbraio in occasione del suo 40esimo compleanno.

La cantante di “Stars of Blinde”, ha rivelato in episodio del suo podcast This Is Paris, che sperava nella proposta già a Dicembre, in occasione del primo anniversario della coppia.

Dopo averle fornito alcuni suggerimenti, Carter l’ha rassicurata: “Quando te lo chiederò sarà qualcosa di ancora più sorprendente di questo, vedrai molto presto”.

Paris in effetti non si è fatta trovare impreparata per l’occasione. Il neo-fidanzato le aveva detto di farsi bella per un shooting, e la socialite ha prontamente sfoggiato un abito Retrofête bianco tempestato da paillettes, arricchito da una tiara Loschy, in perfetto stile Paris, e i suoi immancabili guanti senza dita.