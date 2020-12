Paris Hilton, un anno d'amore con Carter Reum: la video dedica

Paris Hilton e Carter Reum, un anno insieme

“Buon primo anniversario amore mio – ha scritto Paris Hilton su Instagram, a corredo del video dedicato al fidanzato Carter Reum - Mi piace celebrare con te il nostro amore ogni mese. Non posso credere che sia passato solo un anno. Mi sembra di stare con te da una vita! Non mi sono mai sentita così vicina ad un'altra persona in vita mia. E questo perché sei il primo ad abbattere i muri che ho costruito intorno al mio cuore e ad aprirmi il tuo in un modo che non sapevo fosse possibile. Credo davvero che siamo stati fatti l'uno per l'altra e che dovevamo esserlo. Niente nella mia vita mi è mai sembrato così giusto o così perfetto! Ogni giorno mi sento come se fossi in un sogno. Non c'è nessuno con cui preferirei trascorrere un'eternità. Ho sentito parlare di anime gemelle prima, ma non ci ho mai creduto fino a quando non sei arrivato tu. Ti amo per sempre mia fiamma gemella, mio migliore amico, mia metà, mio compagno di vita. E non vedo l'ora del nostro futuro e di una vita di amore e avventure. Perché qualunque cosa accada nella vita, sarò sempre felice, mi sentirò al sicuro e a casa tra le tue braccia e al tuo fianco per sempre”.