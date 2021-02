Paris Hilton si sposa con il fidanzato Carter Reum

Tempo di grandi festeggiamenti per la pronipote di Conrad Hilton, fondatore della nota catena di hotel di lusso: il 17 febbraio la biondissima Paris Hilton spegne in forma super smagliante 40 candeline. La modella e dj, nota per il suo animo da party girl e per la sua smodata passione per lo shopping di abiti e cosmetici, ha sempre curato parecchio la propria immagine, creandosi un look da Barbie fatto su misura. Tra i suoi meriti c’è che avrebbe inventato il selfie in tempi non sospetti. La Hilton, infatti, ha dichiarato che il primo selfie lo hanno inventato lei e Britney Spears nel 2006.