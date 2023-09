Enzo Jannacci - Vengo anch'io, la parata al Lido di Venezia. VIDEO

Venerdì 8 settembre, penultima giornata della Mostra del Cinema di Venezia ( IL LIVE DELLA GIORNATA FINALE ), al Lido è stato il giorno di Enzo Jannacci, ricordato e omaggiato grazie al documentario di Giorgio Verdelli Enzo Jannacci – Vengo anch’io ( LA RECENSIONE ). Sono passati 10 anni dalla scomparsa del cantautore eppure di lui rimane la sua ironia, la sua leggerezza e la sua allegria, portate in marcia ieri dall’amico Paolo Rossi, dal regista Giorgio Verdelli, dal figlio Paolo Jannacci, insieme alla banda dei Funk Off.

La Mostra del Cinema si è così trasformata in un allegro e divertito carnevale sulle note di Vengo anch’io no tu no prima e di Ci vuole orecchio poi. E la gente, coinvolta e trascinata dall’entusiasmo contagioso dei protagonisti di questo flash mob, non ha potuto che unirsi a cantare. Così il gruppo che ha presentato il film a Venezia 80 è arrivato sul red carpet, portando con sé tutta la voglia di divertirsi e divertire di Jannacci. Potete vedere lo spettacolo nel video in alto su questa pagina.