La Prima Estate, festival con Anderson .Paak, National e Duran Duran

La kermesse si terrà a Lido di Camaiore dal 21 al 26 giugno. "Più che un festival. Una vacanza", così viene presentato dall'organizzazione. Si tratta infatti di qualcosa che va oltre il classico festival rock, proponendosi come una cinque giorni di ferie in musica, per salutare l'inizio di questa estate. Che è la "prima estate" nel senso di ritorno ai concerti dopo la pandemia. La line-up comprende Bluvertigo, Cosmo e La Rappresentante di Lista

È atteso per la fine di giugno il festival “La Prima Estate”, una kermesse musicale che si terrà a Lido di Camaiore dal 21 al 26 giugno. “Più che un festival. Una vacanza”, così viene presentato dall'organizzazione. Si tratta infatti di qualcosa che va oltre il classico festival rock, proponendosi come una vacanza musicale di inizio estate. Una cinque giorni di ferie in musica il cui titolo, "La Prima Estate", fa pensare al fatto che questa sarà davvero un po' come l'estate anno 1, nel senso della prima della "rinascita", dopo lo stop della musica negli ultimi anni a causa della pandemia.



Ogni sera a partire dalle 18.30 si terranno quattro concerti di artisti e band di livello internazionale della scena indie e dance, oltre a mostri sacri e a nuove leve interessanti del panorama italiano. Ogni proposta musicale è da godersi all'interno di un enorme parco verde situato a 50 metri dal mare, il meraviglioso Parco BussolaDomani.



La line-up prevede artisti internazionali del calibro di Anderson .Paak, The National e Duran Duran, oltre a perle nostrane come Bluvertigo, Cosmo e La Rappresentante di Lista.

Oltre alla musica, verranno proposte molte altre esperienze collaterali. Si potrà fare sport - da surf a bici fino a sup - e saranno organizzati raduni di yoga sulla spiaggia, cooking class sul mare, trekking in collina… Altrimenti i più pigri potranno tranquillamente starsene tutto il giorno in spiaggia, aspettando che arrivi l'ora dell'aperitivo, per sorseggiare un cocktail (o la tipica birrretta da festival) mentre si dà inizio alle danze. E ai concerti.



La line-up

Si parte martedì 21 giugno con The National, prima dei quali si esibiranno Courtney Barnett, Giorgio Poi ed El Matò a un Policìa Motorizado.



Mercoledì 22 giugno c’è Bonobo, La Rappresentante di Lista, Beabadoobee e L’Imperatrice, mentre giovedì 23 giugno sono attesi i Duran Duran, prima dei quali suoneranno i Blue Vertigo, Easy Life, Sophie and the Giants e Corasan feat. Niccolò Cesanelli.

Venerdì 24 giugno sarà la volta di Anderson .Paak & The Free Nationals, Frah Quintale, Joan Thiele e LNDFK.

Sabato 25 giugno attesi Jamie XX, Cosmo, Race e Ginevra, mentre domenica 26 giugno, per l'ultimo giorno di festival, si esibiranno Kaytranada, Jungle, Badbadnotgoog e Selton.



Esperienze extra-musicali

