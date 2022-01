Franco126 in arrivo l'EP "Uscire di scena"

Con l’arrivo del nuovo EP “ Uscire di scena ”, l’icona del genere indie italiano Franco126 , sembra come porre la chiusura di un cerchio cinematografico, iniziato proprio lo scorso 22 aprile con la pubblicazione di “Multisala”. Il nuovo disco, annunciato alcune ore fa sui social dal cantautore, non solo segue il medesimo concept grafico del lavoro precedente, ma avrà ben due lati di ascolto, “LATO A” e “LATO B” con quattro canzoni tra cui la non inedita “Fuoriprogamma”.

“Uscire di scena” è il nuovo EP di Franco126

approfondimento

Ma la domanda più importante è: “Quando uscirà il nuovo EP di Franco126?”. Come annunciato dallo stesso artista su Instagram, “Uscire di scena” sarà disponibile all’ascolto in streaming e in un inedito formato limited-edition in vinile blu 12”, a partire dal prossimo venerdì 21 gennaio. Al rilascio per Bomba Dischi e Island Records, “Uscire di scena” conterrà quattro nuove hit, tutte prodotte da Ceri. La grafica della cover ufficiale del progetto - in cui Federico Bertollini (alias Franco126) appare girato di spalle e dietro un microfono, come a voler lasciare il palco dopo aver concluso la sua esibizione – è invece realizzata da Beatrice Chima e Valerio Bulla. “Uscire di scena” è già disponibile al pre-order e pre-save ufficiale, al link in bio indicato dall’artista su Instagram.

La tracklist di “Uscire di scena”

Il nuovo EP di Franco126, “Uscire di scena”, fuori il 21 gennaio, è suddiviso in due differenti lati di ascolto ognuno dei quali con due singoli. Tra le quattro canzoni anche la hit “Fuoriprogramma”, pubblicata lo scorso 13 dicembre. Ecco la tracklist di “Uscire di scena” raccontata da Franco126:

LATO A

Fuoriprogramma – 03’01” – Bertollini, Ceri, Levy – Produzione di Ceri Scandalo – 04’00” – Bertollini, De Cataldo, Di Dioniso, Ceri – Produzione di Ceri – Cori: Ceri, Pietro Di Dioniso – Special Guest: Pino D’Angiò

LATO B

Solo Al Mondo – 03’01” – Bertollini, Ceri, Levy – Produzione di Ceri Uscire Di Scena – 03’19” – Bertollini, Ceri, Domenichelli, Eleuteri – Produzione di Ceri – Chitarra e basso: Ramiro Levy – Cori: Colombre

Un EP per celebrare la prima stagione di grandi concerti

L’uscita del nuovo EP di Franco126, “Uscire di scena”, non è per niente casuale, ma un modo per l’artista romano di festeggiare i traguardi (si parla di numeri) raggiunti con il suo secondo album da solista “Multisala” e la grande stagione di concerti che – pandemia permettendo – lo attende dalla prossima primavera e per la prima volta nei grandi palazzetti italiani. Per ora le date in programma sono due, ma ci si aspetta un aumento degli appuntamenti in calendario.

Ecco i concerti di Franco126 nel 2022:

Giovedì 17 marzo 2022 – Milano, Mediolanum Forum di Assago

Venerdì 25 marzo 2022 – Roma, Palazzo dello Sport.

Le prevendite dei biglietti per partecipare agli show di Franco126 a Milano e Roma, sono già disponibili su Ticketone e Vivo Concerti e presto lo saranno anche presso i punti vendita autorizzati su tutto il territorio.