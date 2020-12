Franco 126, i versi della nuova canzone sui ponti di Roma e Milano

Federico Bertollini, questo il vero nome di Franco 126, ha scelto le storie Instagram per indicare ai propri fan il percorso da seguire così da scovare le insegne luminose. A Roma sono state installate a Ponte Sisto, Ponte della Musica e Ponte Milvio , mentre a Milano sono presenti in via Casale, via Corsico Alzaia Naviglio Grande e via Vigevano/viale Gorizia . Per celebrare la conclusione della campagna pubblicitaria, Franco 126 ha pubblicato una foto su Instagram dove appare davanti ad una delle insegne luminose.

La carriera e le collaborazioni

Dopo aver raggiunto la popolarità in coppia con Carl Brave per un sodalizio artistico che ha portato alla pubblicazione dell’album “Polaroid”, Franco 126 si è dedicato alla sua carriera da solista. Ad inizio 2019 ha pubblicato l’album “Stanza Singola”, anticipato dai singoli “Frigobar” e la title track che vede la partecipazione di Tommaso Paradiso. Tante anche le collaborazioni instaurate in questi anni prima con l’amico e collega Carl Brave, poi con Ketama126 per la canzone “Misentomale” e con Gemitaiz per “Senza di me”, infine con Gianni Bismark in “Università”. Di recente uscita il feat. con Ceri per il singolo “HappySad”. Lo stesso producer ha spiegato com’è nata la collaborazione con Franco 126: “Conosco e lavoro con Franco 126 da parecchio tempo ormai. Ritenendolo una delle migliori penne italiane in circolazione (se non la migliore) mi sembrava la persona adatta. Proprio le melodie di “Attenti al lupo” correvano perfettamente sulla strumentale. Ci siamo detti che era un’occasione stupenda per provare a tributare un pezzo di storia della musica italiana e rivisitarlo alla nostra maniera”.