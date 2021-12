Franco126, il testo di "Fuoriprogramma" nuovo singolo

Ad un anno dall’uscita di Blue Jeans, canzone disco di platino e primo estratto dell’album “Multisala”, Franco126 torna con un nuovo singolo. Il cantautore, vero nome Federico Bertolini, prosegue la sequenza cinematografica di immagini in musica con la canzone “Fuoriprogramma”. Un brano bonus in attesa di tornare alla dimensione live. Franco126 sarà infatti in concerto nei palazzetti italiani per la prima volta in carriera con due date in programma a marzo. Il 17 sarà al Mediolanum Forum di Assago, mentre il 25 dello stesso mese al Palazzo dello Sport di Roma. Per annunciare il singolo, l’artista ha pubblicato un post sui social spiegando che “FUORIPROGRAMMA” arriva per festeggiare un anno dall’uscita di “Blue Jeans” e dell’album “Multisala”. Nell’estate 2021 Franco126 è stato protagonista del tour “Multisala Premiere”, dodici date in giro per l’Italia per prepararsi al meglio al debutto nei palazzetti.