Morto il generale Nicola Zanelli, vicecomandante Nato in Afghanistan

Si è spento a 61 anni il generale di Corpo d’armata Nicola Zanelli. Originario dell’Appennino reggiano, aveva ricoperto incarichi di rilievo nelle missioni internazionali, tra cui in Afghanistan come vicecomandante Nato. I funerali si terranno venerdì 30 maggio a Felina, in provincia di Reggio Emilia

Una lunga carriera tra le missioni internazionali



Originario dell’Appennino reggiano, nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi di primo piano in ambito militare, partecipando a numerose missioni internazionali. Cresciuto tra gli incursori del 9° (il reparto d’elite della Folgore, reggimento che poi ha comandato), nel 1993 si trovò a combattere nell’imboscata al Check Point Pasta, a Mogadiscio. Successivamente operò in Iraq come ufficiale di collegamento con l’esercito britannico. Dal 2020 al 2021 ricoprì l’incarico di vicecomandante della missione Nato “Resolute Support” in Afghanistan, in una delle fasi più delicate del conflitto. Aveva prestato servizio anche a Nassiria, in Iraq, a Kabul come ufficiale di collegamento e in tanti altri luoghi di guerra.