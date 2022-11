A Zaporizhzhia, regione sud-orientale dell'Ucraina dove si trova la più grande centrale nucleare d'Europa, le forze dell'ordine hanno evacuato i residenti del distretto di Shevchenkiv dopo un attacco missilistico russo. La zona è stata colpita da Iskander-K con una carica a grappolo. "Elementi esplosivi sono sparsi in tutta l'area residenziale. A causa del fatto che quel tipo di munizioni può esplodere in qualsiasi momento, è stata effettuata un'evacuazione temporanea della popolazione. Lo sminamento è in corso.", ha detto la polizia, citata da Unian.No di Kiev ai negoziati: “Impossibile trattare ora”. “Libereremo anche il Donbass e la Crimea”, afferma Zelensky. Mentre da Mosca l'ex presidente Medvedev torna a minacciare: “Non abbiamo ancora usato tutto l'arsenale, c'è tempo”. “L'autocrate che non salva il suo popolo paga con la vita”, scrive su Telegram il filosofo Alexander Dugin in un duro attacco a Putin dopo la ritirata russa da Kherson. Giallo sul post, che è di due giorni fa e poi è stato rimosso. In serata la marcia indietro con un nuovo messaggio: “Sostegno incondizionato allo zar”. Festa e bandiere ucraine nelle strade. Per la Casa Bianca è una "straordinaria vittoria", ma il Cremlino ribadisce che la regione resterà russa. Il ministero della Difesa di Mosca afferma che oltre 30.000 soldati e 5.000 mezzi militari e armamenti sono stati trasferiti sulla sponda sinistra del fiume Dnipro. Putin non parteciperà al G20 di Bali, né in presenza né online, per "impegni" interni al Paese. Mattarella: "Di fronte ai conflitti serve coesione Ue e Paese".

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24​: