Borrell: Addestramento Ue operativo tra 2 settimane

"Oggi daremo il via libera alla missione di addestramento per l'esercito ucraino. Sara' operativa in un paio di settimane. Sara' in Polonia e vi parteciperanno molti Paese, coinvolgera' 15 mila soldati ucraini". Lo ha dichiarato l'Alto rappresentante dell'Ue per la Politica estera, Josep Borrell, al suo arrivo al Consiglio Affari esteri a Bruxelles. "Le notizie dalla guerra sono buone per gli ucraini. Oltre alla riconquista di Kherson, l'esercito russo si sta ritirando. Questo dimostra che la scelta di

sostegno militare ucraino era quella giusta. Dobbiamo continuare il nostro sostegno", ha aggiunto.