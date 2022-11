Ucraina, nonna abbraccia il nipote soldato a Kherson. VIDEO

Mondo

La scelta di Mosca potrebbe rappresentare una svolta significativa nell'ambito del conflitto. Spiraglio per i negoziati o solo un modo per prendere tempo e valutare una nuova offensiva? Ecco i possibili scenari

L’esercito russo, su ordine del ministro della Difesa Serghei Shoigu (in foto), ha ordinato alle truppe di Mosca di ritirarsi dalla città di Kherson . Si potrebbe trattare di una svolta importante nell’ambito del conflitto tra Russia e Ucraina o solo di una fase transitoria verso nuove offensive

Intanto, a livello logistico, il fiume Dnipro, propone ai due schieramenti una vera e propria linea per un cessate il fuoco. Le truppe russe saranno rischierate proprio sulla riva sinistra del corso d'acqua, per organizzare una nuova linea difensiva. Sulla riva destra del fiume le forze di Mosca rischiavano un isolamento totale e i civili rimasti erano a rischio per le incursioni ucraine