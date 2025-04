Israele, Giorno della Memoria della Shoah: perché si celebra oggi

La ricorrenza è fissata per il ventisettesimo giorno di Nisan, il settimo mese civile e il primo mese religioso del calendario ebraico. Varia anno per anno rispetto al calendario gregoriano e, inoltre, quando coincide con un sabato o con un giorno contiguo al sabato, viene scelta una data diversa

Al suono delle sirene di tutto il Paese, Israele si ferma in silenzio per due minuti per

commemorare i sei milioni di ebrei assassinati durante l'Olocausto. Gli automobilisti hanno fermato le macchine e sono scesi, mentre la gente si è fermata in mezzo alla strada. Sono poi iniziate le cerimonie in tutto il Paese. Durante la cerimonia ufficiale allo Yad Vashem di ieri, il presidente Isaac Herzog ha lanciato un appello urgente all'unità nazionale di fronte alle "terribili" divisioni all'interno della società e ha affermato che "la storia non perdonerà" coloro che stanno smantellando lo Stato ebraico dall'interno. "Vi invoco dal profondo del cuore: uniamoci, tutta la Casa d'Israele", ha implorato Herzog. "Trasformiamo questi giorni - i dieci Giorni Santi - da oggi fino al Giorno dell'Indipendenza, in un momento di responsabilità nazionale".