Olimpiadi 2024, Usa: “Atleti russi solo se con bandiera neutrale”

Secondo Washington, ai prossimi Giochi deve essere "assolutamente chiaro" che gli sportivi di Mosca e Minsk non rappresentino i rispettivi Paesi: "Anche l'uso di bandiere, emblemi o inni dovrebbe essere vietato". Kiev però, appoggiata da Estonia, Lettonia, Polonia e Norvegia, vorrebbe un bando totale

Gli Stati Uniti sostengono il blocco degli atleti russi e bielorussi alle Olimpiadi di Parigi del 2024 a meno che non sia “assolutamente chiaro” che non rappresentino i rispettivi Paesi. Lo ha annunciato la portavoce della Casa Bianca Katerine Jean-Pierre, mentre la partecipazione di russi e bielorussi ai Giochi è oggetto di crescente dibattito: Kiev vuole che siano banditi dalle competizioni, una richiesta sostenuta dai Paesi baltici e dalla Polonia, mentre il Comitato olimpico russo ritiene debbano poter partecipare senza restrizioni. Il Comitato olimpico internazionale ha recentemente proposto una tabella di marcia per organizzare il ritorno degli atleti banditi sotto bandiera neutrale, a condizione che “non abbiano sostenuto attivamente la guerra in Ucraina”.

Usa: “Niente bandiere, emblemi o inni” leggi anche Parigi 2024, per la prima volta ci sarà il nuoto artistico maschile La portavoce della Casa Bianca, Katerine Jean-Pierre, ha ricordato che gli Stati Uniti hanno sostenuto “la sospensione degli organi di governo nazionale dello sport della Russia e della Bielorussia dalle Federazioni sportive internazionali; la rimozione di individui strettamente allineati con gli stati russo e bielorusso, inclusi funzionari governativi, da posizioni di influenza e federazioni sportive internazionali, come consigli di amministrazione e comitati organizzatori”. Inoltre hanno “incoraggiato le organizzazioni sportive nazionali e internazionali a sospendere le trasmissioni di competizioni sportive in Russia e Bielorussia”. Quindi, se atleti russi e bielorussi dovessero partecipare alle Olimpiadi, “deve essere assolutamente chiaro che non rappresentano la Russia o la Bielorussia. Anche l'uso di bandiere, emblemi o inni dovrebbe essere vietato”.

Kiev chiede il bando totale leggi anche Olimpiadi 2024 Parigi, svelata mascotte: berretto della Rivoluzione Oggi il comitato olimpico dell'Ucraina, di cui è presidente quel Vadym Guttsait che è anche il ministro dello Sport del suo Paese, discuterà dell'ipotesi di boicottare l'Olimpiade di Parigi se nelle sue competizioni saranno presenti atleti russi, anche nella forma di “neutrali” come a Rio e Tokyo. Kiev chiede un bando totale come accade nel calcio a club e nazionali della Russia, e al suo fianco si sono schierati tramite rappresentanti dei rispettivi governi altri quattro Paesi che non vogliono in alcun modo la presenza dei russi a Parigi '24: Estonia, Lettonia, Polonia e Norvegia. “La mia opinione su certe frasi è ovviamente negativa: sono distruttive e mirano a colpire lo sport in generale. Crediamo che qualsiasi boicottaggio sia un vicolo cieco nello sviluppo degli sport, che crea danni non solo oggi, ma anche a lungo termine”, ha commentato il ministro dello Sport russo Oleg Matytsin.