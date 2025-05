Serie A, Napoli-Cagliari e Como-Inter si giocheranno venerdì

Le due sfide della lotta scudetto Napoli-Cagliari e Como-Inter si giocheranno venerdì 23 maggio. È questa la decisione presa dal Consiglio della Lega Serie A.

Le due partite si dispoteranno quindi la sera del 23 maggio alle 20.45, lasciando così spazio all'eventuale spareggio scudetto per lunedì 26 maggio. Restano da definire le altre date per quanto riguarda l'ultima giornata: in particolare, le sei che dovranno essere disputate in contemporanea (Atalanta-Parma, Empoli-Verona, Lazio-Lecce, Torino-Roma, Udinese-Fiorentina e Venezia-Juventus) saranno disputate domenica sera, mentre le restanti due gare libere da incastri obbligatori (ovverosia Bologna-Genoa e Milan-Monza) saranno spalmate sul weekend.