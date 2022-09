Il massacro alle Olimpiadi di Monaco 1972 , cosa accadde 50 anni fa

1/10 ©Ansa

Una dimostrazione della ripresa tedesca 27 anni dopo la fine della Seconda guerra mondiale: questo dovevano essere le Olimpiadi di Monaco del 1972. Invece è passata alla Storia per l'uccisione di 11 membri della delegazione israeliana per mano di terroristi del gruppo palestinese Settembre Nero. Per evitare di ricordare i Giochi di Berlino del 1936 sotto Hitler, la polizia tedesca nel villaggio olimpico era vestita in borghese e non era armata: anche per questo, i terroristi poterono agire indisturbati nelle prime fasi

GUARDA IL VIDEO: Inediti. La verità di Mennea: "A Monaco'72 io c'ero"