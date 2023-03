Aiea: preoccupano bombardamenti vicino a centrale Zaporizhzhia

Il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Mariano Grossi, ha espresso preoccupazione per i nuovi bombardamenti di artiglieria vicino alla centrale nucleare di Zaporizhzhia in Ucraina e per la temporanea perdita dell'unica linea elettrica di riserva rimasta. "Gli esperti dell'Aiea che sono ora alla centrale dall'inizio di gennaio hanno riferito al quartier generale che ieri pomeriggio si sono sentite circa 20 'detonazioni', apparentemente nelle vicinanze dell'impianto, che si trova in prima linea in un'area di combattimento attiva", si legge nella nota dell'agenzia Onu.