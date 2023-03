Vertice tra Xi e Lukashenko a Pechino: "Amicizia indissolubile"

Vertice a Pechino tra il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, alleato numero uno di Vladimir Putin, e il suo omologo Xi Jinping. Con lo sparo a salve di 21 colpi di cannone in piazza Tienanmen il leader cinese ha voluto dare il benvenuto al leader della Bielorussia prima di avviare i colloqui tra le due parti. Il presidente cinese nei giorni scorsi si è proposto come mediatore della pace tra Ucraina e Russia presentando anche un documento di pace di 12 punti sulla crisi ucraina che però è stato respinto da Kiev, Stati Uniti ed Europa. Durante l’incontro Lukashenko ha affermato di sostenere “pienamente l'iniziativa" cinese sulle proposte per la pace e la sicurezza internazionale. Per Minsk la posizione della Cina sulla crisi ucraina "è coerente e chiara, e il documento di posizione sulla sua soluzione" punta a "promuovere la pace e i colloqui". Lukashenko ha poi aggiunto che "l'incontro di oggi si svolge in un momento molto difficile verso cui si richiedono nuovi approcci non ortodossi e decisioni politiche responsabili che dovrebbero mirare innanzitutto a prevenire uno scivolamento in un confronto globale che non vedrà vincitori". (GUERRA IN UCRAINA. LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA)