Attacchi con droni sulla Russia. Velivolo precipita a 100 km da Mosca

Le forze armate russe hanno rivendicato di aver abbattuto nella notte due droni ucraini che avevano preso di mira infrastrutture civili nel Sud, provocando un incendio in una locale raffineria del colosso petrolifero Rosneft. A San Pietroburgo chiuso per qualche ora lo spazio aereo per la presenza di un oggetto non identificato, ma il Cremlino dice che si è trattato di una esercitazione

Tensione alle stelle in Russia, dopo che nel Paese si sono verificati una serie di attacchi di droni. Uno di questi, probabilmente un UJ-22 Airborne prodotto dall'ucraina Ukrjet, si è schiantato nella regione di Mosca, non lontano dalla capitale, come annunciato dal governatore Andrei Vorobyov su Telegram, riferendo che il velivolo voleva prendere di mira un'infrastruttura civile, che non è stata danneggiata. "È accaduto vicino al villaggio di Gubastovo", ha dichiarato il governatore, precisando che i servizi russi (Fsb) si stanno occupando dell'accaduto e che gli abitanti non devono temere per la loro sicurezza. Non è chiaro se il drone sia stato abbattuto o sia caduto per altri motivi. Secondo Vorobyov , il drone doveva "probabilmente" compiere un attacco a una infrastruttura civile, aggiungendo che non ci sono vittime né si registrano danni materiali. Sull'episodio stanno indagando i servizi di sicurezza interni (Fsb). "Niente minaccia la sicurezza dei residenti", ha affermato il governatore (GUERRA IN UCRAINA, SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).