Guerra Ucraina, attacco russo con droni iraniani a Khmelnytskyi

Mondo

Il testo è stato approvato con 141 sì, 32 astenuti e 7 contrari: oltre alla Russia i no sono arrivati da Siria, Bielorussia, Eritrea, Nord Corea, Nicaragua e, per la prima volta, il Mali. Quattro i punti fondamentali: una pace in linea con la Carta delle Nazioni Unite, l'unità e integrità territoriale di Kiev, la cessazione delle ostilità e il ritiro immediato delle forze russe e la necessità di garantire la responsabilità per i crimini più gravi commessi sul territorio dell'Ucraina