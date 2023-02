Ucraina, cosa prevede risoluzione Onu per una “pace giusta e duratura”

10/13 ©IPA/Fotogramma

“L'Italia ha votato a favore della Risoluzione per la pace in Ucraina che è stata adottata dalle Nazioni Unite con ben 141 voti. Un testo che difende l'Ucraina ma che è soprattutto in favore della pace. Una grande vittoria in nome della libertà”, ha commentato il ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Siamo tutti molto soddisfatti perché è stato dato un segnale molto chiaro in favore della pace ma anche in favore dell'Ucraina che deve essere tutelata nella sua indipendenza e libertà”